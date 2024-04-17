Bakan Işıkhan'dan emekli açıklaması! Seyyanen zam hayali suya düştü

Milyonlarca emekli temmuz ayında seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seyyanen zamma kapıyı kapattı. Emeklilere yönelik bir zam çalışması olup olmadığı sorulan Bakan Işıkhan, "Yok, hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdiği grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Emeklilere ve eski hükümlülere yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan 15-20 gün içerisinde sonuçların paylaşılacağını söyledi.

"AMAÇ ESKİ HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMLA KAYNAŞMALARINA DESTEK VERMEK"

Engelliler ve eski hükümlüler ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama yapan Bakan Işıkhan, “İşkur aracılığı ile ilgili toplumsal bütünleşme sürecinde eski hükümlülere ve engellilere desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede de İşkur’un verdiği çok önemli bir destek. Bazen hibe desteği niteliğinde de olabiliyor bunlar. Temel amaç eski hükümlülerin toplumla kaynaşmalarına destek vermek amacıyla çalışma hayatına katılmalarını ve yaşadıkları toplum içerisinde de daha mutlu daha müreffeh üretken bireyler olarak topluma katılmalarını desteklemek amacıyla hem engellilerimiz hem de eski hükümlülerimize bu tür desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLER YILIYLA İLGİLİ PROTOKOLLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Emeklilere yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, “Emekliler yılı olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Yakın zamanda Gazetecileri davet edeceğiz ve lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece sizinle paylaşmam da pek etik olmaz. Yaklaşık 15-20 gün içinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa emeklilerimize ayrıcalık tanıyan onları öne plana çıkartan, onları destekleyecek psikolojik sosyal, ekonomik ve sağlık anlamda onların refahını arttırmaya yönelik her çalışmamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

"GENELDE YÜZDESEL ARTIŞLAR OLACAK"

Emeklilere yönelik bir zam çalışması olup olmayacağı yönünde bir soruya cevap veren Işıkhan, “Yok, hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, ziyaret edilen yerlerde. Aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızla, tüm bakanlarla ve yardımcılarıyla iletişim halindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü başlangıç tarihini artık belirlememiz lazım” ifadelerine yer verdi.