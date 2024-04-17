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Hamas'tan Erdoğan'ın Kuva-yı Milliye sözlerine övgü! "Bu cesurca açıklamaları ezberleyeceğiz"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas&#039;tan Erdoğan&#039;ın Kuva-yı Milliye sözlerine övgü! &quot;Bu cesurca açıklamaları ezberleyeceğiz&quot;

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkını, özgürlükleri ve topraklarını kurtarmak amacıyla verdiği mücadeleyi savunması ve aldığı tutum ile bu konuda yaptığı açıklamalardan övgüyle söz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuva-yı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" dedi. Erdoğan'ın övgü dolu sözlerine Hamas'tan jet cevap geldi.

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Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaptı.

"GURUR DUYDUK"

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Hamas, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuva-yı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Erdoğan'ın Kuva-yı Milliye benzetmesine Hamas'tan jet cevap!

"CESUR BİR SES OLARAK BU AÇIKLAMALARI EZBERLEYECEĞİZ"

Hamas açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın Kuva-yı Milliye benzetmesine Hamas'tan jet cevap!

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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