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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta sonu Türkiye'ye gelecek olan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye ve heyetiyle görüştü. Görüşmede, Gazze'ye insani yardım, ateşkes ve rehine konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve heyeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyarette Heniyye ve heyetiyle görüştü. Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.

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TÜRKİYE'YE GELECEK

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleri ile Heniyye'nin Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

Öte yandan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, İsrail saldırılarında üç çocuğu ve torunlarını kaybeden Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Heniyye, başsağlığı dileğini ileten Erdoğan'a teşekkür etmiş ve “Gerek Türkiye'de gerek Türkiye haricinde ümmetin vicdanına tercüman olduğunuz için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. 

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GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 194 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 56 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 899'a, yaralı sayısının ise 76 bin 664'e yükseldiği belirtildi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan binlerce ceset bulunması nedeniyle toplam can kaybı sayısının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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