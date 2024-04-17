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İsrail'den Refah saldırısı: 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Refah saldırısı: 4&#039;ü çocuk 7 Filistinli öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'nda bulunan "Ebu el-Hunud" ailesine ait evi hedef aldığını belirtti.

Bu bombardımanda, 4'ü çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve cenazelerin Kuveyt Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail'in saldırdığı bölgede birçok Filistinlinin yerinden edildiğini ve büyük bir yıkımın yaşandığını aktardı.

Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı Refah oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları sonucunda yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu yerinden edilenlerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

NÜFUS 5 KATINA ÇIKTI

Refah, Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında bulunuyor. İsrail'in saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, saldırılar nedeniyle 5 kat artarak yaklaşık 1,5 milyona ulaştı.

İsrail'in saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Filistinliler, yeterli barınma ve altyapının olmadığı koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Birçoğu derme çatma çadırlarda kalıyor.

İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi durumunda, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Son zamanlarda Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 14,500'ü çocuk, 9,560'ı kadın olmak üzere 33,843 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 76,575 kişinin yaralandığı bildirildi. Binlerce kişinin enkaz altında olduğu ve sığınak olarak kullandıkları hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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