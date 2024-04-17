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Erdoğan'ın Irak ziyareti öncesi Bakan Güler'den 'güvenli hat' açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Irak'a gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesi 'güvenli hat'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 30 kilometrelik güvenli hattın zaten oluşturulmuş olduğuna dikkat çeken Bakan Güler, "Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. 'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 12 yıl önce başbakanlık döneminde gittiği Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edecek. Erdoğan'ın en üst düzeyde gerçekleştireceği temaslarda en önemli konu ise terör örgütü PKK'ya yaz aylarında düzenlenmesi beklenen operasyon.

Kritik ziyaret öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Güler, terörle mücadele kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini belirterek Güler, şunları söyledi:

"Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler."

Irak ziyaretinde Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.

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'30 KİLOMETRELİK GÜVENLİ HAT'

Bir gazetecinin, "Güvenli hat oluşturulacak mı? Bu ziyarette mi gerçekleşecek?" sorusu üzerine Güler, şu cevabı verdi:

"30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak' mı değil de oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda."

Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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