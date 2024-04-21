Hakan Fidan açıkladı: Edoğan'ın Irak ziyaretinde 20'den fazla anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleştireceği Irak ziyaretine ilişkin konuştu. Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20’dan fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatları tamamlamış durumdayız. Seyahat iki ayaklı olacak Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat’ta Cumhurbaşkanımız hükümet başkanı ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak. Kendisi ayrıca Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.

Irak büyük potansiyeli ve imkanlara sahip olmasına rağmen temel hizmetlerin halka ulaştırılması konusunda büyük sıkıntılar yaşamakta. Mevcut hükümetin farkındalık geliştirdiğini görüyoruz. Hep beraber neler yapabiliriz, daha iyi bir sulama sistemi nasıl kurulabilir. Enerji konuları nasıl hayata geçirilebilir. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği verme konusunda bir kararlılığımız var."

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