Tokat depreminde düğün salonu çöktü! Faciadan son anda kurtuldular

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Beşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem daha: İşte ilk veriler...

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Beşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem daha: İşte ilk veriler...

Türkiye günlerdir Tokat'ta meydana gelen depremlerle panik yaşadı. Son olarak Turhan ilçesi 4,1 şiddetiyle sarsıldı. Deprem esnasında düğün salonu çökünce, tavanında bulunan taş yün ve onları taşıyan levhalar masalara düştü. Vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken, kaçış anları kameralara yansıdı.

Yurdun dört bir yanında korkutan depremler devam ediyor. Günlerdir en büyüğü 5,6'lık depremle sarsılan Tokat'ın Turhal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Üçyol köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜĞÜN SALONU ÇÖKTÜ

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe düğün salonu tavanında çökme meydana geldi. Bu esnada vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

LEVHALAR MASALARA DÜŞTÜ

Nişan merasimi sırasında salonun tavanında bulunan taş yün ve onları taşıyan levhalar masa üzerlerine düştü. Vatandaşların son anda kurtulduğu olayda herhangi bir yaralanma olmazken, kaçış anları kameralara yansıdı.