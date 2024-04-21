Kandilli Rasathanesi duyurdu! Beşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem daha: İşte ilk veriler...

Uzman isim, Tokat depremi sonrası Trabzon'u işaret etti: Ateş çemberi gibi

Uzman isim, Tokat depremi sonrası Trabzon'u işaret etti: Ateş çemberi gibi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 15.03'te meydana geldi.

Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD 4.1 OLARAK DUYURDU

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin derinliği ise 12.38 kilometre.

TOKAT'TA DEPREMLER

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere art arda depremler meydana gelmişti. 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı olmadığı duyurulmuştu.

Deprem, Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara'da da hissedilmişti. Depremde bazı ev ve ahırlar zarar görmüştü.

Eğitim-öğretime ise 1 gün ara verilmişti.