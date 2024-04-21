Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son dakika gelişmesi olarak Tokat'ta deprem mi oldu, depremin büyüklüğü ve merkezi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre araştırılıyor. Deprem Samsun, Amasya illerinde de hissedildi.
Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkezi neresi sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Tokat Turhal merkezli 4.2 büyüklüğünde 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem Samsun, Yozgat, Amasya olmak üzere çevre illerde hissedildi.