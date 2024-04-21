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Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tokat Turhal&#039;da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika gelişmesi olarak Tokat'ta deprem mi oldu, depremin büyüklüğü ve merkezi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre araştırılıyor. Deprem Samsun, Amasya illerinde de hissedildi.

Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkezi neresi sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Tokat Turhal merkezli 4.2 büyüklüğünde 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Deprem Samsun, Yozgat, Amasya olmak üzere çevre illerde hissedildi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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