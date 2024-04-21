Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme:

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Son dakika gelişmesi olarak Tokat'ta deprem mi oldu, depremin büyüklüğü ve merkezi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre araştırılıyor. Deprem Samsun, Amasya illerinde de hissedildi.