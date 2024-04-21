Erdoğan, Heniyye ve Şukri ile görüştü! 'İran ile gerilim İsrail'e yaramasın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İstanbul’da görüştü. 2,5 saat süren buluşmada Gazze’deki son durum değerlendirildi. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye’nin diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini ifade etti.

FİLİSTİNLİLERİN BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMESİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ifade etti. Uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti.

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Erdoğan ayrıca Heniyye’ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.

ŞUKRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’nin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Şukri’ye “Bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılması önemli. İslam ülkelerinin birlikte çalışması elzem. Sağduyulu hareket ve stratejik aklın kullanılması hayati önem taşıyor. Acil kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşımı gerekli” dedi. Toplantıda Cumhurbaşkanı’na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti.