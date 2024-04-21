Hamas lideri Heniyye Erdoğan'ın "One minute" çıkışını hatırlattı: "Filistin halkı için övünç kaynağıdır"

Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, 2009'da Davos Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlü çıkışını hatırlattı, Türkiye'nin Kudüs'e desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İstanbul'da kabul etmişti. Görüşmede Gazze'deki son durum değerlendirilmiş, Gazze'ye yapılacak yardımlar işe ateşksin tesisi için atılacak adımlar ele alınmıştı.

Görüşmenin ardından Heniyye şu açıklamaları yaptı: "BM'de Erdoğan'ın konuşması, Davos'taki "one minute" çıkışı... Bunlar hep Türk halkının Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Türk halkının ve devletinin uluslararası platformlarda bize nasıl yardımcı olduğunu biliyoruz. Mavi Marmara'da şehit edilen 10 Türk vatandaşını unutmuyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılması için şehit oldu o insanlae. Türkiye'nin Kudüs'e desteği devam etmeli."