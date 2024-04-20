Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını yürüttüğü İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi ağırlıyor. Önemli meselelerin ele alınacağı toplantı saat 14.30'da başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de zulüm sürerken süreç boyunca barış için her türlü müzakereye arabuluculuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi ağırlıyor.

GÜNDEMDE ÖNEMLİ KONULAR VAR

Dünyanın kilitlendiği görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başladı. Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ve Erdoğan'ın Gazze'deki son durumu, ateşkes çabalarını ve insani yardımların ulaştırılmasını ele alması bekleniyor.

TAZİYE İÇİN ARAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Heniyye'nin ailesi İsrail'in saldırısında hedef olmuştu. Heniyye'nin 3 oğlu ve çok sayıda torunu saldırıda şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırının ardından Heniyye'yi arayıp baş bağlığı dilemişti.