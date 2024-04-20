Haniye ve Şukri Türkiye'ye geliyor! Gündem Gazze'de kalıcı barış

Türkiye, Gazze'deki zulmü durdurmak için sürdürdüğü diplomatik girişimler çerçevesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi ağırlayacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türkiye, Gazze’de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak ve bölgede tırmanan gerilimi azaltmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri bugün Türkiye’ye geliyor.

ATEŞKES, REHİNELER VE İNSANİ YARDIM MASADA

Haniye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ateşkes, rehineler ve Gazze’ye yönelik insani yardım konuları masada olacak. Ankara, Hamas’ın iki devletli çözümü benimsemesinin ve bu gerçekleştiği takdirde yola siyasi parti olarak devam edeceklerini vurgulamasının bölgesel barışa yönelik bir adım olduğuna dikkat çekiyor. Haniye, İstanbul ziyareti öncesinde Katar’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmüştü.

Hakan Fidan da bugün Mısırlı mevkidaşı Şukri ile İstanbul’da bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Katar’a giderek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Hamas temsilcisi ile görüşen Hakan Fidan, gerilimin kontrollü şekilde aşılması için yoğun çaba harcıyor. Edinilen bilgiye göre Ankara, Gazze’de yaşanan insanlık dışı saldırıların İsrail-İran geriliminin arka planına düşmesini istemiyor.