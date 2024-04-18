Gazze'de son durum... Hamas'tan 'esir takası' açıklaması: Netanyahu geri almak istiyorsa...

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 194 gündür devam ediyor. Her geçen dakika bölgeden yeni acı haberler geliyor. Can kaybının 33.899'a çıktığı Gazze'de, Hamas'tan açıklama geldi. Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Cebbarin, ellerinde tuttukları İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmaksızın katiyen teslim etmeyeceklerini duyurdu.

Canlı Anlatım Özeti REFAH'TA ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

HAMAS: İSRAİLLİ ESİRLERİ GERÇEK BİR ANLAŞMA OLMADAN KESİNLİKLE TESLİM ETMEYECEĞİZ

İSRAİL'İN, GAZZE'NİN ORTA KESİMİ İLE KUZEY BÖLGESİNE SALDIRILARINDA 17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İSRAİL'İN NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRISINDA BİR HAFTADA 75 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

AB'DEN İSRAİL'E, "GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİNE İZİN VER" ÇAĞRISI

UNICEF: 13 BİN 800'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ'

18.04.2024 09:00

REFAH'TA ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında 5'i çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti.

18.04.2024 03:00

🔴HAMAS: İSRAİLLİ ESİRLERİ GERÇEK BİR ANLAŞMA OLMADAN KESİNLİKLE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Hamas Hareketinin Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, ellerinde tuttukları İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmaksızın katiyen teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Cebbarin, Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasında yayınladığı açıklamasında, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'ün, Aksa Tufanı operasyonunun kalbinde yer aldığını belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan direniş güçlerine her nerede ve ne zaman olursa olsun zalim işgalcilerin yuvalarına vurması çağrısı yaptı.

Cebbarin, Hamas'ın aracılara cevabını ilettiğini ve gerçek bir anlaşma olmaksızın esirlerin işgalcilere katiyen teslim edilmeyeceğini vurguladı.

"İşgalciler esirlerinin akıbetini öğrenmek ve hayatta kalanları geri almak istiyorsa, müzakerelerde ciddi olmalı." diyen Cebbarin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri sekteye uğratan oyunlarından ve siyasi hesaplarından uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

18.04.2024 02:50

İSRAİL'İN, GAZZE'NİN ORTA KESİMİ İLE KUZEY BÖLGESİNE SALDIRILARINDA 17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı ve Beyt Hanun beldesinden güçlerini çekerken, Gazze kentine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Kampı'ndan çekildi.

Daha sonra Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nın kuzeyine ve Deyr el-Belah beldesinin doğusuna yönelik yoğun top atışları ve hava saldırıları başlatıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 36 saati aşkın süredir karadan girerek hem yerleşim bölgesinde hem de tarım alanlarında büyük tahribata yol açtığı Beyt Hanun beldesinden de çekildi.

İsrail askerleri, Beyt Hanun beldesine karadan girdiği sırada yerinden edilmiş sivillerin sığındığı merkezi kuşatmaya alarak bazı Filistinlileri alıkoydu.

İsrail, Gazze kentinin eş-Şati Kampı'nın yanı sıra eş-Şucaiye, ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine de hava saldırılarını artırdı.

İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik artırdığı hava saldırılarında 2'si çocuk 17 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

18.04.2024 02:05

İSRAİL'İN NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRISINDA BİR HAFTADA 75 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda yürüttüğü 8 günlük askeri operasyonu sonrasında açıklama yaptı.

Bir hafta içinde 75 kişinin şehit olduğu, 348 kişinin de çeşitli şekillerde yaralanarak hastanelere getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği duyuruldu.

Toplam 523 kişinin çeşitli şekillerde ölü, yaralı ve kayıp olarak İsrail saldırılarından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların dışında saldırılarda 13 bin yerleşim biriminin de farklı düzeylerde hasara uğradığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun bölgede çeşitli boyutlarda 14 yüksek bina ve apartmanı ve onlarca evi de yıktığına işaret edilen açıklamada, söz konusu bina ve evlerden çok sayıda Filistin vatandaşının da bombalanma tehditleri sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı vurgulandı.

18.04.2024 01:00

AB'DEN İSRAİL'E, "GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİNE İZİN VER" ÇAĞRISI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic tarafından yayımlanan ortak açıklamada, yaşanan son gelişmeler hatırlatılarak, Orta Doğu'daki gerilimin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararı doğrultusunda Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu insani krizin daha da tırmanmasını ve sivil halk için felaketle sonuçlanabilecek, öngörülebilir ve önlenebilir sonuçları engellemek için Gazze'ye insani yardım akışının acilen ve engelsiz şekilde genişletilmesini talep ediyoruz." denildi.

18.04.2024 00:00

UNICEF: 13 BİN 800'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ'

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 800'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak, "Binlercesi yaralandı ve binlercesi de açlığın eşiğinde" dedi.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nde “her 10 dakikada bir çocuğun yaralandığı ya da öldüğü" belirtildi.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 664 kişi de yaralandı.

Yer: Gazze