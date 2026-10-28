Jayson Tatum son sanide attı, Boston Celtics seriyi 3 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i uzatmalara giden karşılaşmada 125-124'lük skorla mağlup etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde Portland Trail Blazers'a 136-129 kaybetti.

Bu sezonki ilk yenilgisini alan Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaund, Austin Reaves de 26 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 3'te 3 yapan Portland'da ise Ja Morant ile Deni Avdija 23'er sayı ve Jrue Holiday de 22 sayıyla oynadı.

Luka Doncic

CELTICS'TEN ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ GALİBİYET

Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un son saniyede attığı basketle 125-124 mağlup etti.

Bu sezon 3'üncü galibiyetini elde eden Boston'da Tatum 40 sayıyla takımını sırtlarken; Paul George da 20 sayı kaydetti. Ligdeki 4'üncü maçından da yenilgiyle ayrılan Brooklyn'de Michael Porter Jr. 27 sayı ve Julius Randle de 24 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Jayson Tatum

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 125 - Brooklyn Nets: 124

New York Knicks: 111 - Detroit Pistons: 97

San Antonio Spurs: 130 - Sacramento Kings: 103

Los Angeles Lakers: 129 - Portland Trail Blazers: 136

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala