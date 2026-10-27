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Alpweren Şengün'den kariyer rekoru: Houston Rockets'tan 4'te 4

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Alpweren Şengün'den kariyer rekoru: Houston Rockets'tan 4'te 4
Başlık ResmiAlpweren Şengün'den kariyer rekoru: Houston Rockets'tan 4'te 4

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 120-110 mağlup etti.

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Toyota Center'da Atlanta Hawks'ı 120-110 yenen Houston Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün; 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu, 6 top çalmayla kariyer rekoru da kırdı.

Sezona 4'te 4 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 22 ve Jabari Smith Jr, 16 sayı kaydetti. Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın 21 ve CJ McCollum'un 20 sayısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

Alperen Şengün
Başlık ResmiAlperen Şengün

EDWARDS'IN 47 SAYISI YETMEDİ

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatmada 127-125 mağlup etti.

İkinci galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 ve James Harden 19 sayı attı. İlk mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 47, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr 14'er sayı üretti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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