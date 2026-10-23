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Philadelphia 76ers, 29 sayı geriden gelip kazandı: LeBron James "double-double" yaptı

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Philadelphia 76ers, 29 sayı geriden gelip kazandı: LeBron James "double-double" yaptı
Başlık ResmiPhiladelphia 76ers, 29 sayı geriden gelip kazandı: LeBron James "double-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, 29 sayı geriye düştüğü maçta Cleveland Cavaliers'ı 114-106 mağlup etmeyi başardı. LeBron James, kariyerindeki en büyük geri dönüş galibiyetinde "double-double"a imza attı.

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NBA'e 2 maçla devam edildi. Sezonun ilk iç saha maçında Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Philadelphia 76ers, 29 sayı geriye düştüğü karşılaşmanın son çeyreğinde 15-0'lık seriyle kontolü ele aldı ve parkeden 2'de 2 yaparak ayrıldı.

Philadelphia'da taraftarı önünde ilk defa forma giyen 41 yaşındaki yıldız LeBron James, kariyerindeki en büyük geri dönüş galibiyetini 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla tamamladı.

LeBron James
Başlık ResmiLeBron James

Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey, 32 sayı ve 6 asistle maçın en skoreri olurken; Joel Embiid 24, Jaylen Brown 21 sayı üretti. Milli basketbolcu Adem Bona ise 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Adem Bona
Başlık ResmiAdem Bona

Cavaliers'ta 32 sayıyla oynayan Donovan Mitchell, bunların 22'sini ilk yarıda atarken; 10 da ribaunt aldı. Evan Mobley 18, James Harden ise 16 sayı kaydetti.

THUNDER SAHASINDA NUGGETS'I DEVİRDİ

Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets'ı 96-84 yendi. NBA'de üst üste iki sezon en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shai Gilgeous-Alexander, ilk yarıda 7 şutta isabet bulamadı. Müsabakayı 17 sayıyla tamamlayan Kanadalı oyuncunun üst üste 141 maç süren 20 ve üzeri sayı serisi sona erdi. Gilgeous-Alexander, Wilt Chamberlain'e ait 126 maçlık rekoru Mart 2026'da kırmıştı.

Thunder'da Jalen Williams 21 sayı atarken, Chet Holmgren 12 sayı, 17 ribaunt ve 4 blokla oynadı. Nuggets'ta ise Aaron Gordon 20, Nikola Jokic ve DeMar DeRozan 13'er sayı kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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