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LeBron James yeni takımıyla ilk maçına çıktı: 76ers, son şampiyonu devirdi

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LeBron James yeni takımıyla ilk maçına çıktı: 76ers, son şampiyonu devirdi
Başlık ResmiLeBron James yeni takımıyla ilk maçına çıktı: 76ers, son şampiyonu devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 106-100 yendi. Philadelphia formasıyla maçına çıkan yıldız basketbolcu LeBron James, 12 sayıyla mücadele etti.

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NBA'de 81'inci sezon 3 karşılaşmayla başladı. Son şampiyon New York Knicks, Madison Square Garden'da Philadelphia 76ers ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, parkeden 106-100'lük skorla galip ayrıldı.

Yeni takımı Philadelphia ile ilk maçına çıkan yıldız basketbolcu LeBron James; 12 sayı, 9 ribaund ve 7 sayıyla oynadı. Tyrese Maxey 28 sayı, Jaylen Brown da 19 sayıyla ön plana çıktı. Milli basketbolcu Adem Bona da 9 dakika parkede kalırken; 3 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı.

LeBron James
Başlık ResmiLeBron James

New York Knicks'te ise Jalen Brunson 21 sayı, Karl-Anthony Towns da 19 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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