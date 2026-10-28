ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Milyonlarca adayın beklediği YKS 19-20 Haziran tarihlerinde, MSÜ askeri aday belirleme sınavı, 20 Mart’ta, MEB-AGS ise 8 Mayıs’ta düzenlenecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının 12 Eylül’de yapılacağı takvime göre, DGS 18 Temmuz’da, yılın ilk ALES sınavı ise 18 Nisan’da gerçekleştirilecek.

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 yılı sınav takviminin kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, adayların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini ÖSYM'nin internet adresinden takip edebileceğini bildirdi.

YKS, 19-20 HAZİRAN'DA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını ifade eden Ersoy, başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacağını kaydetti.

ÖSYM 2027 sınav takvimi belli oldu! İşte YKS tarihi

SONUÇLAR 21 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Ersoy, "Temel Yeterlik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 20 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 21 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üç oturumdan oluşacak sınavda adayların farklı alanlardaki bilgi ve becerileri ölçülecek. ÖSYM, sınavın uygulanmasına ilişkin süreçleri ilgili kılavuz ve duyurularla kamuoyuna bildirecek." açıklamasında bulundu.

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"MSÜ, 20 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı'nın ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini dile getiren Ersoy, "Adayların kariyer ve eğitimleri için önemli aşamalar MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 18 Temmuz ‘da yapılacak. Sınavın sonuçları 12 Ağustos' ta duyurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM 2027 sınav takvimi belli oldu! İşte YKS tarihi

"KPSS BAŞVURULARI 8-19 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA"

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başvurularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, "KPSS başvuruları, 8-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 18 Eylül ‘de, 2. gün oturumları ise 19 Eylül'de düzenlenecek. Kamu görevlerinde kariyer hedefleyen adayların katılacağı sınavlar, adayların alanlarına ilişkin birikimlerinin ölçülmesine yönelik uygulanacak. KPSS sonuçları 13 Ekim tarihinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

MEB-AGS 8 MAYIS'TA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başvurularının 19-29 Mart tarihleri arasında alınacağını aktaran Ersoy, "Ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin belirlenmesinde önemli bir aşama olan MEB-AGS 8 Mayıs'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. MEB-AGS başvuruları 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak, sınav sonuçları 11 Haziran tarihinde açıklanacak." dedi.

ÖSYM 2027 sınav takvimi belli oldu! İşte YKS tarihi

ALES TARİHLERİ BELLİ OLDU

2027 yılında 3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) düzenleneceğini bildiren Ersoy, "ALES/1 18 Nisan'da, ALES/2 11 Temmuz'da, ALES/3 28 Kasım'da uygulanacak. 2027-2028 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES) 21-24 Temmuz'da yapılacak. Sınavın başvuruları 1-10 Haziran'da alınacak. Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak." açıklamasında bulundu.

Ersoy, 2027 yılında gerçekleştirilecek sınavların adaylar, aileleri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, tüm adaylara sınavlarda başarı temennisinde bulundu.

ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik, erişilebilirlik ve aday odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, sınav uygulamalarında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanarak süreçleri geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Ersoy, ÖSYM'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sınavların uluslararası standartlara uygun, güvenli, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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