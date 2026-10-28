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DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu

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DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu
Başlık ResmiDGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının üniversiteler tarafından 3-11 Kasım'da, elektronik kayıtların ise 3-4 Kasım'da yapılacağı ifade edildi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-22 Ekim'de tercihleri alınan 2026-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu
Başlık ResmiDGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu

DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım'da, elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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