MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniyye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile dün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki ismin dün gerçekleşen görüşmesinde Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.