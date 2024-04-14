MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniyye ile görüştü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile dün telefonda görüştü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile dün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki ismin dün gerçekleşen görüşmesinde Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı