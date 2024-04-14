ABD'den MİT Başkanı İbrahim Kalın'a: İran-İsrail gerginliğinde arabulucu ol

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD'li mevkidaşı Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan Bruns, Kalın'dan İran-İsrail gerginliğinde ara bulucu olmasını istedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bayramda ABD'li mevkidaşı CIA Başkanı William Burns ile görüştü. Görüşmeye dair detaylar ortaya çıktı.

"ARABULUCU OL" ÇAĞRISI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı Burns, Kalın'dan İran-İsrail gerginliğinde ara bulucu olmasını istedi.

Öte yandan Kalın ile Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.