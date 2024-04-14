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İran'dan İsrail'in misilleme olasılığına karşı önlem: Tahran'daki tüm uçuşlar askıya alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran&#039;dan İsrail&#039;in misilleme olasılığına karşı önlem: Tahran&#039;daki tüm uçuşlar askıya alındı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılarının ardından İran, İsrail'in misilleme yapmasına karşı önlem olarak başkentteki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm uçuşlar askıya alındı.

İsrail'e yönelik düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından İran, yeni önlemler aldı. İran yönetimi, İsrail'in misilleme yapmasına karşı önlem olarak başkent Tahran'daki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm iç ve dış uçuşları yarın 06.00'ya kadar askıya aldı.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçuşların askıya alınmasına ilişkin alınan kararın uzatılmaması durumunda yarın sabahtan itibaren uçuşların planlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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