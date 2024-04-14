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AB Dışişleri Bakanları, salı günü İran'ın İsrail saldırısına ilişkin toplanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AB Dışişleri Bakanları, salı günü İran&#039;ın İsrail saldırısına ilişkin toplanıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere salı günü AB Dışişleri Bakanlarını toplantıya çağırdığını duyurdu. Borrell, "Amacımız gerilimin azaltılmasına ve bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak" dedi.

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarını salı günü toplantıya çağırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Borrell, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından salı günü AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü VTC (video konferans) toplantısına çağırdım. Amacımız gerilimin azaltılmasına ve bölgenin güvenliğine katkıda bulunmaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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