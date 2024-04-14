İran'dan dikkat çeken açıklama: İsrail'e saldıracaklarını 3 gün önceden komşularına bildirmiş

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, İsrail saldırısının 72 saat önceden komşularına bildirdiklerini söyledi. Amirabdollahian, "Komşularımızı İran'ın İsrail'e vereceği cevabın kesin, meşru ve geri dönülmez olduğu konusunda bilgilendirdik" dedi.

İran'ın İsrail'e saldırısı tüm dünyanın gündeminde. Son açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian'dan geldi. Amirabdollahian, İsrail 'e yönelik misilleme saldırılarının komşularına 72 saat önceden bildirildiğini söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Amirabdollahian düzenlediği basın toplantısında "Operasyonlarımızdan yaklaşık 72 saat önce bölgedeki dostlarımızı ve komşularımızı İran'ın İsrail'e vereceği cevabın kesin, meşru ve geri dönülmez olduğu konusunda bilgilendirdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.