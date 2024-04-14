İngiltere ve Almanya'da art arda açıklamalar: İran, Orta Doğu'yu uçurumun kenarına getirdi

İngiltere Başbakanı Sunak, İran'ın İsrail'e saldırısında çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini belirterek, 'soğukkanlılık' çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Scholz da itidal çağrısı yaparken, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise "İran'ın İsrail'e yönelik gece saldırısı, Orta Doğu'yu uçurumun kenarına getirdi" dedi.

İran'ın İsrail'e saldırıları sonrası İsrail'e destek açıklaması yapan ilk 2 ülke ABD ve İngiltere olmuştu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı Downing Street'te gazetecilere yaptığı son açıklamayla İngiliz savaş uçaklarının İran'a ait çok sayıda İHA'yı düşürdüğünü söyledi.

Sunak, İngiltere'nin İsrail ve diğer müttefiklerinin saldırıları püskürtmesine yardımcı olduğu yönündeki haberleri de doğruladı. Öte yandan Sunak, dünyanın "soğukkanlılığa" ihtiyacı olduğunu söyledi. Sunak, "Durumu yatıştırmak için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız ve bu öğleden sonra G7 liderleriyle konuşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

SCHOLZ'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

İran'ın İsrail saldırısına ilişkin bir açıklama da Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'ın saldırısını 'vahim tırmanış' olarak niteledi ve saldırıyı kınadı. Berlin'in İsrail ile "dayanışmasının" altını çizen Scholz, Çin ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte "Başta İran olmak üzere herkesi bu yolda devam etmemeye çağırmaktan başka bir şey yapamayız" diyerek itidal çağrısında bulundu.

BAERBOCK: İRAN, ORTA DOĞU'YU UÇURUMUN KENARINA GETİRDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise İran'ın İsrail'e yönelik gece saldırısının Orta Doğu'yu "uçurumun kenarına" getirdiğini söyledi ve itidal çağrısında bulundu. Tahran'ın "bütün bir bölgeyi kaosa sürüklediğini" söyleyen Baerbock, tırmanan gerilimin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.