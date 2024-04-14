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İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Rusya'dan açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;ın İsrail&#039;e saldırısıyla ilgili Rusya&#039;dan açıklama

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı ve bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umduklarını bildirdi.

Bakanlıktan, İran’ın dün gece İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İran’ın bu saldırıları Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Şam’daki Büyükelçiliğine yönelik saldırılara cevap olarak gerçekleştirdiğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, 1 Nisan’da İsrail’in Şam’daki bu saldırısını Rusya’nın şiddetle kınadığı ifade edildi.

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Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Batılı üyelerinin tutumu nedeniyle bu saldırıya uygun cevap verilemediğine dikkat çekildi.

Bölgede bir başka tehlikeli gerilimin tırmanmasından Rusya’nın büyük endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, Orta Doğu’da özellikle de Filistin-İsrail çatışması alanında "sorumsuz eylemlerle körüklenen krizlerin gerilimi arttıracağı" belirtildi.

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Açıklamada, "İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umuyoruz. Yapıcı uluslararası oyuncuların buna katkıda bulunmasının önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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