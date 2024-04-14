İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Rusya'dan açıklama

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Nisan 2024 13:21 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı ve bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umduklarını bildirdi.