İran'ın İsrail'e saldırısı piyasaları nasıl etkileyecek? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın, dolar, petrol tahmini

İran dün gece saatlerinde İsrail'e yüzlerce kamikaze İHA ve füze fırlattı. Tüm dünyanın korkarak izlediği gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. "Dünya ekonomilerinde kara delik oluştuğuna inanıyorum ve bu kolay kolay kapanmayacak" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcıları uyardı. "Artık ‘Yükselecek mi, düşecek mi?’ sorusu çöpe atılabilir." diyen Memiş, altın, petrol, gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş olabileceğine dikkat çekti.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İRAN SALDIRISI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

“Konu savaş olunca ekonomilere yansıması olumsuz yönde olacaktır. En çok da petrol fiyatlarında bunun etkisini görebiliriz. Tüm merkez bankaları ciddi anlamda enflasyonla mücadele ediyor. Petrol fiyatları küresel enflasyonu tekrar tetikleyen bir unsur olduğundan karşımızda kalıcı bir enflasyon olduğunu alenen gösteriyor.

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Şu anki savaş süreci dünyayı yönetenler için sürpriz değil. ‘3. Dünya Savaşı’nın eşiğindeyiz’ açıklamaları yapılıyordu ve maalesef gerçekleşti. Dünya ekonomilerinde kara delik oluştuğuna inanıyorum ve bu kolay kolay kapanmayacak. Savaş kısa vadeli görülse de, gördüğüm kadarıyla ABD ısrarla İran’ın oyuna girmesini istiyor. İsrail de bunu hevesle yapıyor. İran, ABD-AB tarafından ambargolarla cezalandırılan bir ülke. İran’ın arkasında Rusya ve Çin gibi ülkeler varken, Avrupa-ABD İsrail’in yanındayken Türkiye İran’ın sınır komşu ülkesiyse, ekonomik olarak etkilenmemesi mümkün değil.

Küçük yatırımcılar şunu unutmasın, artık “Elimde dövizim var-altınım var” demesin. Artık ‘Yükselecek mi, düşecek mi?’ sorusu çöpe atılabilir. Artık “Alabilecek miyim? Sahip çıkabilecek miyim?” buraya odaklanmak lazım. Karşımızda çok farklı bir süreç var. Bu sürecin kısa vadede cılız kalacağına inanmıyorum. 3. Dünya Savaşı kapılarının açıldığı bir süreçtir. Dünya ekonomileri bu yükü kaldıramaz, enflasyon geri gelir. Ülkeler ambargolar uygulayabilir. İhracat ve ithalat ticareti yeniden şekillenebilir. Küresel borsalarda hızlı düşüşler yaşanabilir. Bayram nedeniyle piyasalarımız kapalı, olumlu yönde destek aldık. Ancak yarın piyasalar açıldığında Borsa’daki satışları vazgeçilmez bir gerçek olarak görmeliyiz. Altın, petrol, gümüş fiyatlarında hızlı yükselişleri vazgeçilmez bir gerçek olarak görmemiz lazım. Kripto para piyasalarındaki sert düşüşlere alışmamız lazım. Dünyadaki servet el değiştiriyor.

İran'ın en zenginleri ABD'yi ve Avrupa'yı tercih edecek servetiyle birlikte. İran'daki, İsrail'deki şirketlerin de sermayesi el değiştirecek. Buradaki süreç geçici cılız değil. Gördüğüm kadarıyla büyük bir sürecin kapısı aralandı. Belirsiz bir süreç vardır karşımızda. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte olayları ciddi ele alması gerekiyor. Dövizle borçlanılmaması gerekiyor. Altın-gümüş fiyatlarında her gün rekorlar tazelenebilir. Her gün yeni bir dert, problemle dünya karşı karşıya kalıyor."