İsrail'e saldıran İran'dan 'başarı' açıklaması: Tüm hedeflere ulaşıldı

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Bagheri, İsrail'e saldırının ardından devlet televizyonuna açıklama yaptı. Bagheri, operasyonun 'başarıyla' tamamlandığını belirterek, "Tüm hedeflere ulaşıldı" dedi.

İran'ın İsrail'e saldırıları tüm dünyanın gündemindeyken İran'dan son açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İran'ın İsrail'e saldırısının 'tüm hedeflerine ulaştığını' söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Bagheri, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bagheri, "Dürüst Söz Operasyonu... Dün geceden bu sabaha kadar başarıyla tamamlandı ve tüm hedeflerine ulaştı" dedi.

İSRAİL SON AÇIKLAMASINDA 'HENÜZ BİTMEDİ' DEMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin savunma kurumlarıyla operasyonel değerlendirmesini tamamladığını belirtmişti.

Gallant "ABD ve ek ortaklarla birlikte İsrail Devleti'nin topraklarını savunmayı başardık. Çok az hasar alındı ve bu İsrail ordusunun etkileyici operasyonlarının sonucu" demişti.

Ayrıca Gallant "Ancak henüz bitmedi. Alarm durumunu korumalı ve İsrail ordusu ve Vatan Komutası'nın yayımladığı talimatlara duyarlı olmaya devam etmeliyiz. Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bununla birlikte, saldırının en önemli dalgasını püskürttük ve bunu başarıyla yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.