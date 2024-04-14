İran'ın saldırısı sonrası kapatılmıştı: İsrail hava sahası yeniden uçuşa açıldı

İran'ın saldırıları sonrası hava sahasını kapatan İsrail, bugün saat 07.30 itibarıyla hava sahasını yeniden açtı. Yapılan açıklamada, uçuş programlarının etkilenmesinin beklendiği ve yolcuların uçuş saatlerini kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

İran, İsrail'e yüzlerce kamikaze İHA ve balistik füze ile saldırısı sonrası kapatılan İsrail hava sahası 7 saatin ardından uçuşa açıldı. İsrail havaalanları yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, hava sahasının saat 07.30 itibarıyla yeniden açıldığı belirtildi.

Tel Aviv'den yapılan açıklamada uçuş programlarının etkilenmesinin beklendiği ve yolcuların uçuş saatlerini kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.

AFP'nin aktardığına göre, açıklamada, iç hat havalimanlarının da gün boyunda yeniden açılacağı ifade edildi.

İran'ın saldırıları sonrası İsrail'in hava sahasını kapatmasıyla uluslararası uçuşlar Basra Körfezi'nde yoğunlaşmıştı.