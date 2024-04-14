İsrail'e İHA'larla saldıran İran'a dünyadan kınama! 'Durum endişe verici'

İran, İsrail'e İHA'larla saldırdı, saldırı dünyada ses getirdi. Birçok Avrupa ülkesi İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, Mısır'da ise hava savunması yüksek alarm durumuna geçti. Fransa ise İsrail'deki vatandaşlarının sığınaklara yakın durmasını istedi.

Dünya, 1 Nisan'dan bu yana gözünü Orta Doğu'daki gerilime çevirmişti. İsrail devlet televizyonu, 13 Nisan saat 23.00 sularında İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi.

MISIR HAVA SAVUNMASI YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İran'ın başlattığı İHA saldırısının ardından, Mısır hava savunmasının yüksek alarm durumuna geçtiği belirtildi.

Kahire el-İhbariyye kanalının üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Mısır hava savunması yüksek alarm durumuna geçti.

Lübnan ve Ürdün, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahalarını kapattıklarını duyurmuştu.

FRANSA'DAN İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINA UYARI

Fransa'nın İsrail Büyükelçiliğinin X hesabından İsrail'deki Fransız vatandaşları için acil mesaj yayımlandı.

Mesajda, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının sürdüğü belirtilerek, İsrail'deki Fransızlardan sığınaklara yakın olmaları istendi.

KINAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İsrail'in İHA saldırılarının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden açıklama geldi, İran kınanırken bazı ülkeler ise İsrail'e desteğini açıkça belirtti.

Avusturya: Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyorum" ifadesini kullandı. Avusturya'nın İsrail'in yanında olduğunu belirten Nehammer, İran'a "düşmanca tutumu durdurması" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise İsrail'e İHA saldırısının son derece kaygı verici olduğunu belirtti.

Çekya: Çekya Başbakanı Petr Fiala, kararlı bir şekilde destekledikleri İsrail'in, kendini savunma hakkının bulunduğunu kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'a tepki gösterilerek, "İsrail'e saldırmaya karar veren İran ve yandaşlarının istikrarı bozucu davranışlarını sert bir şekilde kınıyor, İsrail'in meşru müdafaa hakkını yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Norveç: Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu saldırının son derece istikrarsız olan durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

"İran'ın İsrail'e yönelik hukuka aykırı ve tehlikeli saldırısını kınıyorum" ifadesini kullanan Eide, Orta Doğu'da şiddetin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Danimarka: Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, herkese itidalli davranma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

"Danimarka, İran'ın İsrail'e yönelik duyurduğu saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesini kullanan Rasmussen, İran'ın Orta Doğu'daki "istikrarı bozan rolünün" kabul edilemeyeceğini belirtti. Rasmussen, bu saldırının da onlardan biri olduğunu savundu.

Bakan Rasmussen, Danimarka'nın müttefikleriyle bölgede istikrarın sağlanması için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

"GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Hollanda: Hollanda hükümeti, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, “Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi.” paylaşımında bulundu.

Rutte, “Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Almanya: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. İran'ın İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzeler fırlattığını belirten Baerbock, "Tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek mevcut saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran ve vekilleri bunu hemen durdurmalı" ifadelerini kullandı.

Baerbock, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Polonya: Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran ve müttefiklerine itidalli davranma ve saldırıları acilen durdurma çağrısında bulundu.

"Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının her şeyden önemli olduğuna vurgu yapıldı.

"GERİLİMİN TIRMANMASINI ÖNLEMEK İÇİN ACİLEN ÇALIŞIYORUZ"

İngiltere: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.

AB İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

"GERGİNLİĞİN DAHA DA TIRMANMASI SON DERECE TEHLİKELİ"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Fajon, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından, X platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirten Fajon, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Fajon, paylaşımında, "Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanması son derece tehlikeli." ifadesini kullandı.

LÜBNAN HAVA SAHASI TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

Lübnan, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak ülkenin hava sahası hakkında bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Hamiye, Lübnan yerel saatiyle 01.00'den sabah 07.00'ye kadar ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak ve tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

Lübnanlı Bakan, bu saatler arasında ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın tamamen kapalı olacağını, ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre güncelleme yapacaklarını belirtti.