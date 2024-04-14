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İran'ın İsrail'e gönderdiği Şahid-136 Kamikaze İHA'nın özellikleri

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İran&#039;ın İsrail&#039;e gönderdiği Şahid-136 Kamikaze İHA&#039;nın özellikleri

Dünya Haberleri

İran, İsrail'e saldırı başlattı, dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. İsrail'e gönderilen Şahid-136 Kamikaze İHA'lar ise merak konusu oldu. İşte HESA tarafından üretilen Şahid-136'ların özellikleri...

İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Şam'da bulunan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırdı. Saldırıda 2'si general olmak üzere 7 kişi öldü. Bu saldırının ardından iki ülke arasındaki ipler iyice gerilirken, İran lideri Hamaney, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Tüm bu yaşananların ardından İran'ın İsrail'e saldırma ihtimali olduğu belirtilirken, 13 Nisan saat 23.00 sularında İran, İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurdu.

İRAN TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Saldırılarda kullanılan kamikaze insansız hava aracı Şahid-136 en çok merak edilen konulardan biri oldu. İsrail'e yönelik yapılan fiili saldırıda kullanılan insansız hava araçları, İran yapımı olmasıyla ve saldırıdan sonra üsse geri dönmemesiyle dikkat çekiyor.

Şahid-136, İran'ın en büyük sanayi savunma merkezi HESA tarafından üretildi. İran Devrim Muhafızlarına ait bu sistem ilk kez 2021 yılında tanıtılmıştı.

Yer hedeflerine uzaktan saldıran Şahid-136, saldırı sırasında hava savunma kaynaklarını tüketerek hava savunmalarından kaçar.

İran'ın İsrail'e gönderdiği Şahid-136 Kamikaze İHA'nın özellikleri - 1. Resim

ŞAHİD-136 KAMİKAZE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

  • 1800-2400 kilometre menzile sahip.
  • 40 gram harp başlığı taşıyabilir.
  • Hedef bilgisi yüklendikten sonra direk menzile atış sağlar.
  • Güzergah üstündeki hareketli tüm sistemleri tespit ederek otomatik vurur.
  • Saatte 185 kilometre ilerleyebiliyor.
  • Hem tekli hem de çoklu hareket planlamasına sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Uzunluk: 3,5 m
  • Kanat açıklığı: 2,5 m
  • Azami kalkış ağırlığı: 200 kg
  • Azami hız: 180 km/s
  • Azami yükseklik sınırı: 60-4.800 m
  • Menzil: 1.000 km

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