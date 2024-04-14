İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD'ye gereken uyarıyı yaptık
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Hollanda ve Belçika Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan, kritik görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"ABD'Yİ İSRAİL'E SALDIRIYLA İLGİLİ UYARDIK"
Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı