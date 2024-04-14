İran'da son durum: İsrail'e dört cepheden saldırı

İran ve İsrail arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. İran devlet televizyonu tarafından yapılan bir açıklamada Devrim Muhafızları Ordusu'nun işgal altındaki bölgelere yönelik bir insansız hava aracı operasyonunu başlattığı belirtildi. Bu operasyonun hedefi, İsrail'e yönelik bir cevap olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. İran'da neler oluyor? İran güçlü mü? İran'da son durum nedir? İran-İsrail çatışmasının detayları...

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMADA SON DURUM NEDİR?

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan bildiride, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısının cevabı niteliğinde olduğu vurgulandı. Bildiride, İHA saldırısının yanı sıra füzelerin de kullanıldığı belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Haber Ajansı, Tahran'ın İsrail'e karşı bir balistik füze saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın bu hamlesi, bölgedeki tansiyonu artıran bir unsur olarak dikkat çekti. İran'ın bu saldırıyı gerçekleştirme nedeni ve hedefleri henüz net değilken, İsrail ordusu da İran'ın insansız hava aracı saldırısını doğrulamıştı.

İran ve İsrail arasındaki bu gerginlik, Orta Doğu'da mevcut olan karmaşık siyasi ve askeri dinamiklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki gerilimin artması, bölgedeki istikrarsızlık endişelerini artırırken uluslararası toplumun da dikkatini çekiyor. Bu gelişmelerin bölgedeki diğer aktörler üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.