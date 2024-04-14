İran İHA'larla saldırdı, ABD'den ilk açıklama geldi! 'İsrail'e desteğimiz tam'

İran'ın İHA'larla İsrail'e başlattığı saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek" ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir devam eden gerginlik zirveye çıktı, İran İHA'ları İsrail'e saldırı başlattı.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı" ifadelerine yer verilirken, Irak ise İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan ilk açıklamada, Joe Biden'ın Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak Durum Odası'nda Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir araya geleceği belirtildi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM"

Açıklamada, "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" ifadeleri kullanıldı.