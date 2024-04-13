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İran’ın saldırı tehdidine karşılık İsrail’de okullar iki gün tatil olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran’ın saldırı tehdidine karşılık İsrail’de okullar iki gün tatil olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail İran'dan gelebilecek saldırı tehdidine karşı önlem alarak, ülke genelindeki okulları iki gün boyunca tatil etti. İran ve İsrail arasındaki gerginlik sürüyor. İşte detaylar...

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMASINDA SON DURUM

İsrail ordusu, güvenlik tehdidinin artmasıyla birlikte, ülke genelinde alınacak önlemleri açıkladı. Bu önlemler kapsamında, okulların iki gün süreyle tatil edileceği duyuruldu.

Güvenlik tedbirleri çerçevesinde, okulların tatil edilmesinin yanı sıra, belirli bölgelerdeki toplanma ve çalışma düzenlemelerinde de değişiklikler yapıldı. Ülke genelinde bin kişiye kadar toplanmaya izin verilirken, açık havada çalışmaya ve iş yerlerine kısıtlama getirilmediği ifade edildi.

İran’ın saldırı tehdidine karşılık İsrail’de okullar iki gün tatil olacak - 1. Resim

İSRAİL'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL

Gazze Şeridi'nin çevresinde ve kuzey bölgelerde ise belirli kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi. Açık havada toplanma limiti 100 kişiye kadar düşerken, kapalı mekanlarda bu sayı 300 olarak belirlendi. Ayrıca, plajların da kapatıldığı ve çatışma riski taşıyan bölgelerde daha sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Güvenlik uygulamalarının yürürlüğe konulduğu bölgelerde, yakınlarda güvenli sığınaklar bulunması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışmaya devam edilebileceği vurgulandı.

İsrail, alınan bu önlemlerle İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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