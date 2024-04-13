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Beklenen İran saldırısı nedeniyle İsrail’de eğitime ara verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beklenen İran saldırısı nedeniyle İsrail’de eğitime ara verildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, beklenen İran saldırısı nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

İran'ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.

Ayrıca, sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların getirildiğini duyurdu. Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı.

Pazartesi saat 23.00'e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu ifade etti. Hagari, İsrail'in hava savunmasının "alarmda" olduğunu ve "düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini" sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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