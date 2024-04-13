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ABD'li yetkili: "İran, İsrail'i pazar günü vurabilir"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li yetkili: &quot;İran, İsrail&#039;i pazar günü vurabilir&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'de gerilim hat safhada! ABD'li bir yetkili, Katar merkezli kanal El Cezire'deki bir yayında İran'ın İsrail'İ yarın (yani pazar günü) erken saatlerde vurabileceğini açıkladı.

ABD'li bir yetkili, Katar merkezli kanal El Cezire'deki bir yayında İran'ın İsrail'İ yarın (yani pazar günü) erken saatlerde vurabileceğini açıkladı. Yetkili, "İran'ın yarın, pazar günü erken saatlerde İsrail'e saldırı başlatması ihtimali yüksek." dedi. 

Başbakan Netanyahu'nun bu akşam saatlerinde kamuoyu açıklaması yapması bekleniyor, İsrail kaynakları tarafından Netanyahu'nun Tel Aviv'e doğru yola çıktığı belirtildi. 

Öte yandan bu akşam Savunma Bakanı Yoav Galant, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Herzi Halevi ve savunma teşkilatının üst düzey yetkilileri operasyonel durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan değerlendirmenin ardından savunma politikasında belli değişikliklerin yapılacağı duyuruldu. Bugün 23.00'da gelen açıklamada ayrıca  ülke genelinde eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu da ilan edildi.  

ABD DE BEKLEYİŞTE 

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek bugün öğleden sonra ABD yerel saatiyle başkente dönecek.

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in yanında olduklarını belirtmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği öne sürülmüş, Biden ise son açıklamasında İran'ın "her an" İsrail'e cevap verebileceğini dile getirmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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