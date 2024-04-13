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WhatsApp'ta kişilere not ekleme özelliği geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp&#039;ta kişilere not ekleme özelliği geliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp beta sürümünde test ettiği yeni özelliğiyle kullanıcılarına önemli bir işlevsellik sunuyor. Artık WhatsApp kullanıcıları kişilere not ekleyebilecekler. Whatsapp yeni özellikler neler? Whatsapp güncelleme geldi mi? İşte detaylar...

WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR

WhatsApp beta sürümünde test ettiği yeni özellikle kullanıcılarına önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda yapılan bir rapora göre uygulama kişilere not ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik, Android için WhatsApp beta 2.24.9.12 güncellemesiyle test ediliyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar doğrudan sohbet bilgi ekranına notlar ekleyebilecekler. Bu notlar müşterilerle ilgili önemli bilgileri takip etmek için kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

WhatsApp'ta kişilere not ekleme özelliği geliyor - 1. Resim

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK ÇOK YAKINDA BEKLENİYOR

Özellikle iş amaçlı kullanıcılar için oldukça faydalı olan bu özellik, kişilerle ilgili notların gizli tutulmasını sağlıyor. Böylece, diğer kişiler notları göremeyecek veya erişemeyecek. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların müşterileriyle ilgili notlar alarak referanslarını geliştirmelerine ve iletişim yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

WhatsApp'ın kişilere not ekleme özelliği, uygulamanın kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek ve iletişim yönetimini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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