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Haberler > Teknoloji > Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor!

Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Facebook Messenger, WhatsApp&#039;ın özellikleriyle donatılıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Facebook Messenger, HD fotoğraf paylaşma, ortak albümlere ve daha büyük boyutlu dosya desteğine kavuştu.

Meta, Facebook Messenger'ın yeni özelliklerini duyurdu. Son dönemde daha çok WhatsApp için geliştirmelerde bulunan Meta, Facebook Messenger'ı da unutmadı. 

Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor! - 1. Resim

Yüksek kalitede fotoğraf ve görsel yüklemeyi sağlayan HD fotoğraf özelliği duyuruldu. Artık gönderilmek istenen görsele basılı tutulduğunda "HD olarak gönder" seçeneği görülebiliyor. Bu özellik aktif edildiğinde görsel yüksek çözünürlüklü olarak iletiliyor. Bu özellik yakın zamanda WhatsApp tarafından kullanıcılara sunuldu.

Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor! - 2. Resim

Artık QR kod ile arkadaş eklemek mümkün. Kendi QR kodunuzu paylaşarak ya da başkasının QR kodunu okutarak hızlıca arkadaş eklemek mümkün. 

Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor! - 3. Resim

Mesajlaştığınız kişiye fotoğraf gönderirken artık albüm olarak gönderebileceksiniz. Fotoğraflar seçildiğinde çıkan "albüme ekle" özelliği ile konuşmaya dahil olan kişiler albüme fotoğraf ekleyebilecek. Bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması birkaç hafta içinde olacak.

Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor! - 4. Resim

Artık Facebook Messenger üzerinden dosya gönderme boyutu en fazla 100MB olacak. Desteklenen dosya türleri arasında Word, PDF, Excel ve ZIP dosya türleri bulunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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