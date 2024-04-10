Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor!

Facebook Messenger, HD fotoğraf paylaşma, ortak albümlere ve daha büyük boyutlu dosya desteğine kavuştu.

Meta, Facebook Messenger'ın yeni özelliklerini duyurdu. Son dönemde daha çok WhatsApp için geliştirmelerde bulunan Meta, Facebook Messenger'ı da unutmadı.

Yüksek kalitede fotoğraf ve görsel yüklemeyi sağlayan HD fotoğraf özelliği duyuruldu. Artık gönderilmek istenen görsele basılı tutulduğunda "HD olarak gönder" seçeneği görülebiliyor. Bu özellik aktif edildiğinde görsel yüksek çözünürlüklü olarak iletiliyor. Bu özellik yakın zamanda WhatsApp tarafından kullanıcılara sunuldu.

Artık QR kod ile arkadaş eklemek mümkün. Kendi QR kodunuzu paylaşarak ya da başkasının QR kodunu okutarak hızlıca arkadaş eklemek mümkün.

Mesajlaştığınız kişiye fotoğraf gönderirken artık albüm olarak gönderebileceksiniz. Fotoğraflar seçildiğinde çıkan "albüme ekle" özelliği ile konuşmaya dahil olan kişiler albüme fotoğraf ekleyebilecek. Bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması birkaç hafta içinde olacak.

Artık Facebook Messenger üzerinden dosya gönderme boyutu en fazla 100MB olacak. Desteklenen dosya türleri arasında Word, PDF, Excel ve ZIP dosya türleri bulunuyor.