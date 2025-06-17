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Kütahya'da gece yarısı deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kütahya&#039;da gece yarısı deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Kütahya'da meydana geldi. AFAD gece yarısı meydana gelen Simav merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya beşik gibi sallanıyor.  AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ! 5 DAKİKADA BİR DEPREM OLUYOR

Bu depremden bir kaç dakika sonra başlayan ve aralıksız olarak devam eden artçı sarsıntılar ise bölge halkına büyük korku yaşattı. Simav'da neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. AFAD son depremleri internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. 

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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