Ege Denizi'nde korkutan sarsıntı! Komşu depremle sallandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ege Denizi'nden son dakika bir depremle sarsıldı. Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi, Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası açıklarında saat 20.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Merkez üssü Halkidiki Yarımadası açıkları olan 4,3'lük deprem, Selanik ve civarında hissedildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir