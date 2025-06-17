Cuesta'nın yerine Lucumi! Aslan'a yeni Kolombiyalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 05:30 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 05:31 - Güncelleme:

Carlos Cuesta transferinin ardından Galatasaray, Kolombiyalı bir stoperi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Bologna’nın savunmacısı John Lucumi için temasa geçiyor.

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper transferinde hız kesmiyor. Davinson Sanchez’in ardından Carlos Cuesta’yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Bologna forması giyen John Lucumi’ye göz dikti. İlgili Haber Galatasaray'da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi Millî takımda da forma giyen 27 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekibi Bologna ile görüşülecek. Lucumi’nin transferi gerçekleşirse Cuesta ile yollar ayrılacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran