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Cuesta'nın yerine Lucumi! Aslan'a yeni Kolombiyalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cuesta&#039;nın yerine Lucumi! Aslan&#039;a yeni Kolombiyalı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Carlos Cuesta transferinin ardından Galatasaray, Kolombiyalı bir stoperi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Bologna’nın savunmacısı John Lucumi için temasa geçiyor.

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper transferinde hız kesmiyor. Davinson Sanchez’in ardından Carlos Cuesta’yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Bologna forması giyen John Lucumi’ye göz dikti.

Cuesta'nın yerine Lucumi! Aslan'a yeni Kolombiyalı - 1. Resim

Millî takımda da forma giyen 27 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekibi Bologna ile görüşülecek. Lucumi’nin transferi gerçekleşirse Cuesta ile yollar ayrılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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