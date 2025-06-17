Gazetecileri Koruma Komitesi'nden İran devlet televizyonunu vuran İsrail'e sert tepki

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonu IRIB'e yönelik saldırısını sert bir dille kınadı. CPJ Orta Doğu Direktörü Sara Qudah, saldırının canlı yayında gerçekleşmesinden dehşete düştüklerini belirtti. Qudah, İsrail'in Gazze'de 185 gazeteciyi cezasız şekilde öldürmesinin medya kuruluşlarını hedef almaya cesaretlendirdiğini vurgulayarak, “Bu kan dökülmesi şimdi sona ermeli” dedi.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı.

Merkezi New York kentinde bulunan CPJ'nin Orta Doğu Bölge Direktörü Sara Qudah, açıklamasında, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırısına tepki gösterdi.

Saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını kaydeden Qudah, "CPJ, İsrail'in canlı yayında İran devlet televizyon kanalını bombalamasından dehşete düştü." ifadesini kullandı.

"BU KAN DÖKÜLMESİ ŞİMDİ SONA ERMELİ"

Qudah, "İsrail'in Gazze'de en az 185 gazeteciyi cezasız bir şekilde öldürmesi, onu bölgedeki diğer medyayı hedef almaya cesaretlendirdi. Bu kan dökülmesi şimdi sona ermeli." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, CPJ'nin internet sitesinde, İsrail'in IRIB'e saldırısı hakkında görsel içerikli detaylara yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, saldırıdan kısa süre önce İran'ın başkenti Tahran'ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış, daha sonra da devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmişti.

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⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.