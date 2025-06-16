Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İran Devlet Televizyonu canlı yayında vuruldu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İran Devlet Televizyonu canlı yayında vuruldu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını, içeride canlı yayın yapıldığı esnada vurdu. Saldırı sonrası içeride çalışan 18 kişinin hayatını kaybettiği bertildi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu.

İran Devlet Televizyonu canlı yayında vuruldu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki ofisini vurdu.

Kadın sunucu yayın sırasında düzenlenen saldırıda panikle kaçarken, ekranda toz ve duman yükseldiği görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İran Devlet Televizyonu canlı yayında vuruldu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

CANLI YAYIN TEKRAR BAŞLADI

İran Radyo ve Televizyon Kurumu binasına düzenlenen saldırının ardından İran radyosu dakikalar sonra yeniden yayına başladı.

Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alexander Sörloth isyan etti! Simeone'ye resti çekti... Ayrılık kapıdaBu akşam televizyonda ne var? 16 Haziran 2025 tv yayın akışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli sporcular savaşın ortasında kaldı! Korku dolu anları anlattılar: Şarapnel parçaları isabet etti - GündemMilli sporcular savaşın ortasında kaldı!Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail'e tepki: "İran'a saldırılar sinsi, döktüğü her kanla kendi sonunu getiriyor" - Gündem"İran'a saldırılar sinsi, kendi sonunu getiriyor"Valilik duyurdu: Kent genelinde ormanlara giriş yasaklandı! - GündemKent genelinde ormanlara giriş yasaklandı!Baykar ve Leonardo arasında kritik imza! Selçuk Bayraktar'dan dosta güven, düşmana korku salan mesaj - GündemBayraktar'dan gözdağı veren mesajOtluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı! Ekipler seferber oldu - GündemOtluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı!Denizde can pazarı! Baba kurtarıldı, oğlu aranıyor - GündemDenizde can pazarı! Baba kurtarıldı, oğlu aranıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...