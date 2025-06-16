İran Devlet Televizyonu canlı yayında vuruldu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını, içeride canlı yayın yapıldığı esnada vurdu. Saldırı sonrası içeride çalışan 18 kişinin hayatını kaybettiği bertildi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki ofisini vurdu.

Kadın sunucu yayın sırasında düzenlenen saldırıda panikle kaçarken, ekranda toz ve duman yükseldiği görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

CANLI YAYIN TEKRAR BAŞLADI

İran Radyo ve Televizyon Kurumu binasına düzenlenen saldırının ardından İran radyosu dakikalar sonra yeniden yayına başladı.

Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti.