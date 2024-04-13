"Suriyeliler bayramda ülkelerine gidip geliyor" iddiası! İletişim Başkanlığı 'manipülasyon' dedi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündem olan "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddialarını yalanladı ve manipülasyon içerdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadaki "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor” iddiaları üzerine açıklama yaptı.

X platformu üzerinden yapılan açıklamada, iddiaların manipülasyon içerdiği belirtildi ve eski görüntülerin yeniymiş gibi servis edildiği belirtildi.

"PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor” iddiaları manipülasyon içermektedir. Söz konusu görüntülerin 2021 yılına ait olduğu ve güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir.

2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması sonlandırılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."