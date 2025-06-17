İsrail'de alarm sistemi yeniden devreye girdi! İran 9 balistik füze yolladı

İsrail - İran arasında gerilim tırmanıyor, İran gece boyu balistik füzeleri peş peşe gönderdi. İsrail ordusundan gelen son açıklamada alarmların devreye girdiği, füzelerin ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından başlayan gerilim hız kesmeden devam etti. Tahran ve Tel Aviv'de bombalar yağarken 2 tarafta da üst düzey alarm verildi. Dünyanın endişeli gözlerle yakından takip ettiği yeni savaşta son gelişmeler dikkat çekti. Son açıklama ise İsrail ordusundan geldi.

BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ!

İsrail ordusu, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiğini belirtti. Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.

9 FÜZE PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada 3 ila 5, ikinci dalgada ise 1 füzenin ateşlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.