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İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail devlet televizyonu, İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattığını doğruladı.

İsrail devlet televizyonu KANN, İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattığını doğruladı.

İsrail kamu yayıncısı İran'ın İsrail'e bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini doğruladı. İnsansız hava araçlarının gece boyunca ateş etmesi bekleniyor.

İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı saldırısı üzerine Ürdün hava sahasını kapattı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi.

Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu.

ABD'nin  İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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