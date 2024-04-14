İran'ın İsrail'i vurmasından sonra... THY ve Pegasus'tan peş peşe kararlar!

İran İsrail'e füze yağdırdı, Ortadoğu'da hava trafiği askıya alındı. THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı. Pegasus Havayolları ise İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail devlet televizyonu KANN da saldırıyı doğruladı. Akabinde Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından bir çok ülke hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. THY ve Pegasus'tan da yeni kararlar geldi.

THY UÇAKLARINI GERİ ÇAĞIRDI

THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

BİR AÇIKLAMA DA PEGASUS'TAN GELDİ

Pegasus Havayolları ise İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.