İran İsrail'e füze yağdırdı, Irak hava sahasını kapattı

İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlattı. Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. İsrail'den gelen son açıklamada da hava sahasının geçici süreliğine kapatılacağı yer aldı. İşte bölgedeki son gelişmeler...

İsrail’in 1 Nisan’da Şam’da İran büyükelçiliğini vurması, Devrim Muhafızları Lideri Muhammed Rıza Zahidi ile birlikte yedi üst rütbeli askeri öldürmesiyle başlayan gerilim tırmandı. İran’ın dinî lideri Ali Hamaney geçtiğimiz günlerde “Herhangi bir ülkedeki konsolosluk ve büyükelçilik ofisleri o ülkenin topraklarıdır. Konsolosluğumuza saldırdıkları zaman, bizim topraklarımıza da saldırmışlar demektir. Şeytani rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Akabinde bu akşam İran'dan İsrail'e yüzlerce füze fırlattı.

IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI

Son gelişmeler bu yönde yaşanırken Irak'tan bir açıklama geldi. Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

İSRAİL'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İsrail kanadından gelen son açıklamada ise hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi. İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

MISIR VE ÜRDÜN...

Ürdün, 'bölgedeki tehlikelerin artması' nedeniyle hava sahasını birkaç saatliğine tüm uçuşlara kapatacağını duyurdu. Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın servis ettiği haberde hava sahasındaki gelişmelerin güncel duruma göre kontrol edileceği belirtildi. Mısır da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

"SAATLER SONRA YAKLAŞACAK"

İsrail ordusu, İran'dan çok sayıda İHA ile saldırı başlattığını duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların "saatler sonra" İsrail hava sahasına yaklaşmasının beklendiğini belirtmişti.

NETANYAHU: HEM SALDIRMAYA HEM SAVUNMAYA HAZIRIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran tarafından gerçekleştirilecek "direkt bir tehlikeye hazır olduğunu" söyledi.

"Savunma sistemlerimiz hazır durumda. Hem savunma hem saldırı konusunda tüm senaryolara hazırız" diyen Netanyahu, ABD dahil birçok ülkenin İsrail'in arkasında olduğunu ifade etti.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.